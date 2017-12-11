«رويترز»: تسوية مرتقبة بين الملياردير المحتجز «معن الصانع» ودائنيه

تواصل – وكالات:

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها إن الملياردير السعودي المحتجز معن الصانع الذي قاد مجموعة سعد المنهارة يسعى لسداد جزء من ديون بمليارات الدولارات للدائنين بموجب اتفاق قد يتيح إطلاق سراحه.

وأضافت أن رجل الأعمال قد احتجز في أكتوبر الماضي بالمنطقة الشرقية في المملكة بسبب عدم سداد ديون، ويُحتجز منذ ذلك الحين في مركز بمدينة الخبر وفقا لما قالته عدة مصادر.

وأوضحت مجموعة ريماس، وهي شركة للاستشارات المالية فوضتها مجموعة سعد، الخطوط العريضة لتسوية مقترحة تغطي أربعة مليارات من الديون.

وفي رسالة إلكترونية أرسلتها “ريماس” إلى الدائنين وحصلت “رويترز” على نسخة منها، أشارت الشركة الاستشارية إلى أن الدائنين سيستردون من أموالهم مبالغ أكبر مما سيستردونها إذا تمت تصفية الشركة بحكم القضاء وإن كان السداد على فترة أطول.