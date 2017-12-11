خميس مشيط.. وفاة عامل عربي وإصابة آخر اختنقا داخل خزان مياه

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تسببت مواد تنظيف خزانات المياه بوفاة عامل وإصابة آخر، كانا يقومان بتنظيف خزان مياه بفناء أحد المنازل في مخطط الموسى بمحافظة خميس مشيط، الاثنين، بعد اختناقهما بسبب استنشاق تلك المواد بعد تفاعلها مع المياه.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي ‘‘إنهم تلقوا بلاغا باختناق عاملين من جنسية عربية، وباشرت فرقة موقع الحادثة لاستخراجهما من الخزان واتضح وفاة أحدهما وفق التقرير الطبي الأولي بينما أصيب الآخر بحالة إغماء ولا زال على قيد الحياة‘‘.

وأضاف، أنهما نقلا إلى المستشفى بالتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.