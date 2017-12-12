«بلومبيرج»: المملكة ترفع أسعار البنزين بنسبة 80% الشهر المقبل

تواصل – سامر محمد:

تخطط المملكة لرفع أسعار البنزين محليا ووقود الطائرات في يناير المقبل، كجزء من برنامج إلغاء الدعم تدريجيا عن الطاقة، في ظل سعي الرياض لإصلاح الاقتصاد وإحداث توازن في الميزانية، وفقا لمصدر مطلع، تحدث إلى شبكة “بلومبيرج” الأمريكية.

وأشارت إلى أن أسعار البنزين سترتفع نحو 80%، في حين أن أسعار وقود الطائرات سترتفع إلى مستوياتها العالمية مرة واحدة.

ولفتت الشبكة إلى أن البنزين وغيره من الوقود كالديزل والكيروسين والوقود الثقيل سترتفع أسعارهم تدريجيا خلال عدة سنوات قادمة.

وأكدت الشبكة على أنه باستثناء وقود الطائرات، لن تصل أسعار البنزين في المملكة إلى المعدلات العالمية حتى 2023 م أو 2025م، وأضافت أن أسعار الكهرباء لن ترتفع بشكل مباشر، وسترتفع تدريجيا مع أسعار الوقود الأخرى.

واعتبرت أن تلك الخطط تمثل تباطؤ في الجدول الزمني لرفع الدعم، حيث تحاول الحكومة تعويض التأثير الناجم عن تلك الإجراءات على الاقتصاد، وكان المسؤولون في السابق يتحدثون عن أن الدعم سيرفع بالكامل بحلول 2020م.