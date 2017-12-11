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بالفيديو.. مسن يرحب بـ«أمير الشمالية» على طريقته الخاصة

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تواصل – فريق التحرير:

موقف عفوي حدث بين أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومواطن مسن، حيث رحب به الأخير بحفاوة بالغة.

وخلال زيارة تفقدية للأمیر فيصل لمحافظة طريف، أمس الأحد، لتدشین عدد من مشروعات وزارة الإِسْكَان في المحافظة المتمثلة في 342 فیلا سكنیة بحضور وزير الإِسْكَان ماجد بن عبدالله الحقیل.

ورحب المسن، الذي يُدعى حذاف سماح الرويلي، بالأمیر فیصل، لیرد علیه أمیر حدود الشمالیة متسائلاً: “معك ورقة ولا شيء؟ “، لیجیب “حذاف” قَائِلاً: “لا والله يا طويل العمر بس بغیت أرحب بك”.

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