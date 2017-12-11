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التحالف العربي يقتل قيادات حوثية مسؤولة عن صناعة الصواريخ

التحالف العربي يقتل قيادات حوثية مسؤولة عن صناعة الصواريخ
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تواصل – وكالات:

قُتلت قيادات حوثية بارزة، اليوم الاثْنَيْنِ، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العَرَبِيّ في الحديدة والجوف، شمال اليمن.

وأَفَادَ مصدر ميداني أن غارات جوية اسْتَهْدَفت تجمعات ميليشيات الحوثي في جبال الأجاشر شمال شرق الجوف، وأَدَّتْ إلى مَقْتَل وجرح عدد كبير من الميليشيات، بينهم 3 من القيادات الميدانية.

وأَوْضَحَ المصدر أن هذه القيادات الحوثية هم: أبو ميثاق، وأبو طراد، وعايض أبو زيد”. وفي سياق متصل، سقط عدد من قيادات ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف، الاثْنَيْنِ، اسْتَهْدَفت مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وَأكَّدَ مصدر عسكري أن من أبرز قيادات الحوثي التي لقيت مصرعها، علي محمد سليمان حليصي والمكنى بأبي مالك، ونادي حميد قاسم هيكل.

وَأَشَارَ إلى أن القياديين الحوثيين هما من القيادات التي كانت مسؤولة عن صناعة الصواريخ في مزارع حيس بمساعدة خبراء إيرانيين.

وأَضَافَ المصدر أن القيادي الحوثي عبدالرحمن محمد الدحن لقي مصرعه أَيْضَاً بغارة جوية لمقاتلات التحالف العَرَبِيّ، مع مجموعة معه أثناء محاولة تعزيزهم صفوف الميليشيات الانقلابية على خط التحيتا.

كما لقي القيادي الحوثي المدعو أبو رماح مصرعه مع مرافقيه في إحدى غارات لمقاتلات التحالف في منطقة الجاح، بِحَسَبِ “العَرَبِيّة”.

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