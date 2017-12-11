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«رويترز»: أول شحنة قمح فرنسي تصل المملكة قريباً

«رويترز»: أول شحنة قمح فرنسي تصل المملكة قريباً
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تواصل – وكالات:

تَسْتَعِد فرنسا لتوريد أول شحنة قمح “صلد” إلى المملكة، من أحد الموانئ الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، بِحَسَبِ مَا أوردته “رويترز”.

ومن المتوقع تحميل السفينة التي استأجرتها شركة إنفيفو التِجَارِيّة بحمولة قدرها 55 ألف طن من القمح الصلد، تقسم بين ميناء نانت، وميناء مونتوار المجاور.

وأكدت إنفيفو بيع القمح إلى المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، لكنها أشارت إلى أن هذا الموسم ذو طبيعة، خَاصَّة أَنَّ هذا البيع لا ينبئ باتجاه هيكلي للتصدير.

وقال إدوار رينار، تاجر القمح العالمي لدى إنفيفو: “هذا البيع الأول هو نَتِيجَة الجودة الفريدة لمحصول القمح في 2017، والذي يلبي جميع المتطلبات السعودية من حيث محتوى البروتين والجلوتين.. وغيره من جميع المواصفات الأُخْرَى التي تشترطها المؤسسة العامة للحبوب السعودية في مناقصاتها”.

وأَضَافَ: “جودة (محصول) هذا العام ستسمح لفرنسا بالتوريد للمؤسسة العامة للحبوب السعودية حتى نهاية الموسم”، مقدراً أن صادرات البلاد من القمح الصلد إلى السعودية قد تصل لما بين 300 ألف و400 ألف طن بحلول نهاية 2017 – 2018.

وكانت المؤسسة السعودية العامة للحبوب قد قالت، في أواخر أكتوبر الماضي، إنها اشترت شحنتي قمح من إنفيفو في مناقصة، إحداهما بسعر 223.50 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن للتسليم في ميناء الدمام، في الفترة بين العاشر والعشرين من يناير 2018، والثَّانِية بسعر 222.50 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن للتسليم بميناء جدة في الفترة بين 20 و30 يناير.

وصدرت فرنسا مَا إِجْمَاليه 296 ألف طن من القمح إلى المملكة خلال موسمي 2013 – 2014 و2014 – 2015 لكن القمح كان من النوع اللين.

وتتضمن متطلبات مؤسسة الحبوب السعودية للقمح الصلد ألا يقل محتوى البروتين عن 12 بالمئة، ووزناً نوعياً حده الأدنى 77 كيلوجراماً لكل هكتولتر، إلى جانب محتوى من الجلوتين الرطب لا يقل عن 26 بالمئة.

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