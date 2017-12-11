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تبلغ 48 مليون ريال.. «صحة الطائف» تبدأ غداً إيداع مستحقات منسوبيها

تبلغ 48 مليون ريال.. «صحة الطائف» تبدأ غداً إيداع مستحقات منسوبيها
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تواصل – الطائف:

أكدت مديرية الشؤون الصحية بالطائف أنها ستبدأ غَدَاً الثلاثاء، إيداع مبالغ جميع مستحقات منسوبيها، بما فيها البدلات بأثر رجعي للفترة التي تم إيقافها سواء كانت لسنوات سابقة أو للسنة الحالية، وكذلك الانتدابات والأحكام القضائية والبدلات والمكافآت.

وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي ‘‘إنه سيتم إيداع المستحقات مباشرة في الحسابات البنكية للمستحقين، والتي تصل لـ 48 مليون ریال‘‘.

وبِحَسَبِ ‘”عكاظ‘‘ فإن المستحقات تَشْمَل البدلات بالأثر الرجعي لمدة 7 أشهر (بدل عدوى – الطب الشرعي – الندرة – التعيين – التميز.. إلخ)، والأحكام القضائية للموظفين بجميع فئاتها والتي هي في غالبيتها لسنوات ماضية لم تتمكن الوزارة من دفعها سابقاً، وانتدابات ونفقات الحج والعمرة، ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإجازات، والانتدابات الأُخْرَى (غير الحج والعمرة).. والإِسْكَان العيني (بدل السكن).

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