4 أعراض تدل على الإصابة بـ«توسع الشعب»

تواصل – وكالات:

حذَّرت مؤسسة الرئة الألمانية من أن السعال المزمن ينذر بالإِصَابَة بما يعرف بتوسع الشعب، أو توسع القصبات.

وهذا المرض تظهر فيه زيادة واضحة في حجم الشُّعَب الْهَوَائِيَّة في الرئة، مع تراكم المخاط؛ وَبِالتَّالِي تجد البكتيريا بيئة مثالية للتكاثر مسببة الإِصَابَة بالتهابات.

ومن الأعراض الأُخْرَى الدالة على توسع الشعب:

1 – صعوبة طرد المخاط.

2 – ضيق التنفس.

3 – آلام الصدر.

4 – نفث الدم.

وقد يكون توسع الشعب وراثياً، أو قد يكون نَتِيجَة لأحد أمراض الرئة المزمنة، وَهُوَ مرض لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن علاج الالتهابات بالمضادات الحيوية.

وفي إطار العلاج التنفسي، يمكن تعلم تقنيات تنفس خَاصَّة للمساعدة على طرد المخاط، فمن خلال وضعية معينة للجزء العلوي من الجسم يمكن إذابة المخاط بصورة أفضل؛ ومِنْ ثَمَّ يمكن طرده بشكل أسهل.