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بالصور.. «العريفي» يلقي 6 محاضرات ويزور المكتب التعاوني برفحاء

بالصور.. «العريفي» يلقي 6 محاضرات ويزور المكتب التعاوني برفحاء
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تواصل – فريق التحرير:

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإِرْشَاد وتوعية الجاليات، بمحافظة رفحاء (حياة) يوم أمس، محاضرة للشيخ الدكتور محمد العريفي بِعُنْوَان: قصة ذي القرنين بجامع اللحيدان بالمحافظة، شهدت حضوراً كثيفاً من الرجال والنساء.

كما زار الشيخ العريفي، يوم أمس مقر المكتب التعاوني، والتقى برئيس مجلس إدارة المكتب الشيخ فوزي الشمري، وعدد من الأعضاء ومدير إدارة الأَوْقَاف والمساجد بالمحافظة أ. حمود الخضيري، وتجول الشيخ في أقسام المكتب، وتلقى شَرْحَاً عن محتويات الأقسام والأَنْشِطَة الدعوية المقامة.

وفي صباح اليوم الاثْنَيْنِ نظم المكتب عِدَّة محاضرات دعوية بالمدارس، بالتعاون مع قسم التوعية الإِسْلَامِيّة في مكتب التعليم بالمحافظة.

ومحاضرة في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالمحافظة؛ حيث ألقى محاضرة في صالة الكلية التقنية، والمعهد الصناعي برفحاء تحدث فيها عن أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام.

كما تطرق إِلَى الحقوق الواجبة على المسلم، ومن أهمها بر الوالدين وطاعتهما، وحق الوطن، وولاة الأَمْر حَفِظَهُم اللهُ.

وفِي ختام المحاضرة، قدم مدير المعهد الصناعي الثانوي، ومشرف الكلية التقنية برفحاء أ. متعب بن نحيت درعاً تذكارية للشيخ بهذه المناسبة.

بعدها ألقى الشيخ العريفي محاضرة بثانوية رفحاء؛ ومِنْ ثَمَّ محاضرة أُخْرَى بثانوية المغيرة بن شعبة، وكذلك محاضرة بثانوية قتيبة بن مسلم، وختم محاضراته الموجهة لطلاب الثانوية بمحاضرة بثانوية الحسن البصري برفحاء.

وحذر الشيخ العريفي الشباب من خطر الانقياد وراء دعوات المضللين عبر وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ، والذين يشنون حملات مغرضة على الوطن تهدف إِلَى زعزعة أمنه واستقراره، مُوَجّهَاً الطلاب إِلَى ضرورة الاعْتِزَاز بوطنهم وولاة أمرهم.

 

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