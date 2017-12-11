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اليمن.. ميليشيا الحوثي ترتكب 10 آلاف حالة انتهاك في مأرب

اليمن.. ميليشيا الحوثي ترتكب 10 آلاف حالة انتهاك في مأرب
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تواصل – واس:

وثق تقرير حقوقي رسمي وقوع 9958 حالة انتهاك ضد المَدَنِيّين، قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية مُنْذُ أُغُسْطُس 2014م حتى أغسطس 2017م في المناطق التي سَيْطَرَت عليها من محافظة مأرب.

وأَوْضَحَ التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإِنْسَان بمأرب، أن الانتهاكات توزعت بين القتل، والإِصَابَة لنساء وأطفال، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، إِضَافَةً إلى نهب وتدمير الممتلكات العامة والخَاصَّة، والتفجير للمباني والمنازل والمساجد والأعيان الثقافية، وتهجير المَدَنِيّين.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الانقلاب الحوثية مجموعة إرهابية؛ جَرَّاء الانتهاكات والأعمال التي قامت وتقوم بها بحق المَدَنِيّين الآمنين.

 

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