تعرّف على طريقة احتساب «القيمة المضافة» على التحويل البنكي

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب القيمة المُضَافَة، أن الضريبة المقررة والتي تبلغ قيمتها 5% ستطبق فقط على رسوم الخدمات البنكية، مثل التحويل من حساب بنكي لحساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المحول ذاته.

وكتب الحساب عبر موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ‘‘تويتر‘‘ اليوم، للتوضيح: تطبق القيمة المضافة على رسوم الخدمات البنكية فقط.

وضرب الحساب مثالاً، مُفترِضاً أن شَخْصَاً مَا حوَّل مبلغ 10 ملايين، فإنه سيتم خصم 50 رِيَالاً رسوم تحويل، بِالإِضَافَةِ إِلَى 5% ضريبة القيمة المُضَافَة على رسم التحويل، ليكون المبلغ المخصوم 52.5 يدفعها الشخص الذي حوَّل الأموال، مع ملاحظة أنه لا يوجد ضريبة قيمة مُضَافَة على أصل المبلغ.