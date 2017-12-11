الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

شرطة جازان تكشف حقيقة العثور على «لغم أرضي» بجوار مطعم

شرطة جازان تكشف حقيقة العثور على «لغم أرضي» بجوار مطعم

الشرطة الأمريكية تعثر على المبتعث المفقود

الشرطة الأمريكية تعثر على المبتعث المفقود

«الثقافة والإعلام» توافق على إصدار تراخيص لدور السينما

«الثقافة والإعلام» توافق على إصدار تراخيص لدور السينما

مصادر: إطلاق حاسبة لبرنامج «حساب المواطن»

مصادر: إطلاق حاسبة لبرنامج «حساب المواطن»

الرئيس الفلسطيني: القدس عاصمتنا.. ومحاولات تزوير تاريخها ستفشل

الرئيس الفلسطيني: القدس عاصمتنا.. ومحاولات تزوير تاريخها ستفشل
0

تواصل – واس:

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية عصية على أية محاولة لاغتيال هويتها، أو تزوير تاريخها.

وعد في كلمته خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العَرَبِيّ اليوم لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بِشَأْنِ الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، قرار الرئيس الأمريكي اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني، واستهدافاً لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع.

وأَوْضَحَ الفلسطيني خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن القرار الأمريكي يقوض بشكل متعمد جهود تحقيق السلام ويعزز التطرف، ويكرس مواصلة الإِجْرَاءَات العنصرية والاستعمارية للاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة؛ الأَمْر الذي يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.

وَأكَّدَ رئيس دولة فلسطين أن هذا الإعلان الخطير الذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، لاغٍ وباطل ولا يتسم بأي شرعية بوصفه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدَّوْلِيَّة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهو تحد للإرادة والإجماع الدولي ويجب إلغاؤه فوراً.

وقال إن الإعلان عن رفض القرار أو اعتباره باطلاً ولاغياً لا يكفي، فيجب مواجهة سياسة التهويد والحرب المعلنة على الوجود الفلسطيني؛ أَي أن ضرورة إفشال القرار يتطلب خطوات جريئة تنطلق من تحديد مصلحة القدس فوق كل مصلحة، وتتطلب آلية مقاومة مدينة مرتبطة بالأرض وصمود سكانها لتصل إِلَى كل أصقاع العالم.

وَأكَّدَ سيادة دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وحدودها مع دول الجوار، ومواجهة أَي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي، أو القانوني، أو الديني لمدينة القدس.

وحمل الرئيس الفلسطيني، الإدارة الأمريكية المَسْؤُولِيَّة الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا الإعلان غير القانوني، وعده بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام، وبمثابة مكافأة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدَّوْلِيَّة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجامعة العربية: سنتصدى لقرار «ترامب» صوناً لعروبة القدس

الجامعة العربية: سنتصدى لقرار «ترامب» صوناً لعروبة القدس

«الشورى» يدين القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيونية

«الشورى» يدين القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيونية

تفاصيل اعتقال أكثر من 20 جندياً صهيونياً لطفل فلسطيني في انتفاضة القدس

تفاصيل اعتقال أكثر من 20 جندياً صهيونياً لطفل فلسطيني في انتفاضة القدس

«واشنطن بوست» تكشف دوافع «ترامب» وراء نقل سفارة واشنطن إلى القدس

«واشنطن بوست» تكشف دوافع «ترامب» وراء نقل سفارة واشنطن إلى القدس

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>