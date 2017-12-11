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تعميم جديد يشدد على منع التصوير بالحرمين خلال الحج والعمرة

تعميم جديد يشدد على منع التصوير بالحرمين خلال الحج والعمرة
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تواصل – فريق التحرير:

أَصْدَرَ رئيس شؤون الحج والعمرة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، خالد جاسم المالود، قَرَارَاً بوجوب الالتزام بالتعميم الخاص بمنع التصوير في الحرمين الشريفين؛ بهَدَف احترام مشاعر مرتادي الحرمين الشريفين، وعدم الابتذال واللهو أثناء ممارسة العبادة.

وعمم المالود، تنويهاً إلى جميع أصحاب حملات الحج والعمرة المرخصة بالالتزام بما قررته وزارة الحج من قبل، والمتعلق بمنع التصوير داخل الحرمين الشريفين، وفي ساحاتهما بجميع أنواعه وأشكاله وبأية وسيلة كانت.

وَأَشَارَ إلى أنه فِي حَالِ مخالفة هذه التعليمات، فإن الجهات الأمنية لديها تعليمات بمصادرة المادة المصورة، وآلة التصوير إذا لزم الأمر.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    طيب الان نشوف في السناب حساب خاص في شؤون الحرمين يومياً ينقل لنا دخل الحرم مع تصوير المسلمين وهم يؤدون العبادات ولم يقل لهم احد شي

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