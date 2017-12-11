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«واتساب» يتوقف لدى أكثر من مليار مستخدم نهاية الشهر

«واتساب» يتوقف لدى أكثر من مليار مستخدم نهاية الشهر
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تواصل – وكالات:

يتوقف “واتساب” بشكل نهائي عند أكثر من مليار مستخدم حول العالم نهاية الشهر الْجَارِي، بِحَسَبِ تحذير أطلقه التطبيق واسع الانْتِشَار.

وبِحَسَبِ صَحِيفَة “ديلي إكسبريس”، فإن واتساب أرسلت تنبيهاً لأكثر من مليار مستخدم لتوقفه عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية بحلول 31 ديسمبر الحالي.

ويتوقف التطبيق عن العمل على بعض الأجهزة القديمة؛ لِأنَّ “التطبيق مصمم بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف”.

ووَفْقَاً للصَحِيفَة فإن الهواتف التي من المفترض أن يتوقف عليها تطبيق واتساب هي أجهزة: “بلاك بيري 10، بلاك بيري Os، ونوكيا سيمبيان S60، وويندوز فون 8.0”.

وأشارت إلى أن التطبيق على أجهزة نوكيا S40 سيتوقف أَيْضَاً لكن بحلول نهاية 2018، وأَيْضَاً سيتوقف التطبيق على أنظمة أندرويد 2.3.7 في فبراير 2020.

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