«الجمارك»: 12 جهة حكومية تدخل برنامج الربط الإلكتروني مطلع العام المقبل

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حددت مصلحة الجمارك السعودية مطلع يناير المقبل موعداً لإطلاق برنامج الربط الإِلِكْتُرُونِيّ مع الجهات الحُكُومِيّة المعنية بالاستيراد والتصدير، حيث تَسْتَعِد لإطلاق النافذة الواحدة لتقديم الخدمات الجمركية، ضمن إطار المراجعة الشاملة لجميع إِجْرَاءَات الاستيراد التصدير؛ للوصول لمستوى العشر الأوائل عَالَمِيّاً في هذه الخدمات.

وأَوْضَحَ رئيس لجنة التجارة عبر الحدود بمصلحة الجمارك السعودية فيصل البداح في ورشة عمل أقيمت اليوم بغرفة الشرقية تحت عنوان (التجارة عبر الحدود) أن الجهات المستهدفة للربط الإِلِكْتُرُونِيّ 12 جهة هي: هَيْئَة الغذاء والدواء، والهَيْئَة العامة للأمن الصناعي، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاسْتِثْمَار، وهَيْئَة المواصفات والمقاييس، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهَيْئَة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة، وهَيْئَة النقل العام، والمباحث والاستخبارات، ووزارة الحج والعمر، ووزارة الصحة، والهَيْئَة العامة للاسْتِثْمَار، مُبَيِّنَاً أن نسبة الإنجاز للربط الإِلِكْتُرُونِيّ بعضها وصل إلى 100% والبعض الآخر 80% والثالث 50% والأخير 30%.

وأَفَادَ البداح أن لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص في المصلحة (تيسير) تهدف إلى زيادة كفاءة الخدمات الحُكُومِيّة، وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأَعْمَال، ومؤشر التنافسية، مُفِيدَاً أن الإِصْلَاحات التي تعتزم المصلحة تنفيذها هي إِصْدَار أنظمة جديدة حول (الإفلاس والرهن التِجَارِيّ والمنافسة)، وتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحُكُومِيّة، وأتمتة الإِجْرَاءَات، وتطوير منصة إِلِكْتُرُونِيّة شاملة لبدء الأَعْمَال، وتقليص الإِجْرَاءَات وتفعيل التوثيق الإِلِكْتُرُونِيّ، والتوسع في مُبَادَرَة تخليص الحَاوِيات في 24 ساعة لتَشْمَل جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية.

وبين البداح أن إطلاق منصة (مراس) الإِلِكْتُرُونِيّة تهدف لتسهيل إِجْرَاءَات البدء في ممارسة الأَعْمَال عبر إِصْدَار السجل التِجَارِيّ، واشتراك الزكاة والدخل والانتساب للغرف وفتح ملف لدى وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة والتأمينات، مُشِيرَاً إلى أن إِحْصَاءات برنامج الفسح خلال 24 ساعة لواردات الموانئ بالمملكة خلال شهر نوفمبر الماضي تفيد أن إِجْمَالي عدد البيانات تجاوز أكثر من 24 ألف ونسبة البيانات المقدمة قبل وصول السفن 33%، وفترة السماح تستغرق 1.8 يوم، وفترة الدفع والتَسَلُّم 2.5 يوم، وفترة البقاء للحَاوِيات 4.3 يوم، فيكون المتوسط الزمني لبقاء الحَاوِية أكثر من أُسْبُوع، ونتطلع ألَّا تتعدى أربعة أَيَّام على الأكثر.

وكشف أنه خلال الربع الأول من العام الجديد 2018 سيتم تطبيق برنامج نظام الفسح المحدث لــ “صادرات” الموانئ الذي ينسجم مع الاستراتيجية التي تتبناها المصلحة وهي الفسح خلال 24 ساعة، كما سيتم في الفترة نفسها (الربع الأول من عام 2018) تطبيق برنامج الفسح المحدث لــ “واردات” المنافذ الجوية.