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الوزارات والمصالح الحكومية تغلق ميزانياتها وحساباتها الخميس المقبل

الوزارات والمصالح الحكومية تغلق ميزانياتها وحساباتها الخميس المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

تغلق الوزارات والمصالح الحُكُومِيّة ميزانياتها وحساباتها، الخميس المقبل؛ اسْتِعْدَادَاً لميزانية العام الجديد 2018، وَفْقَاً لتوجيهات وزارة المالية.

ويستمر قبول الوزارات لأوامر الدفع الخَاصَّة بالرواتب للشهر الثَّانِي عشر، وأوامر الدفع الخَاصَّة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجْتِمَاعِيّة حتى نهاية السنة المالية الحالية.

ودعت إلى سرعة إيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق، وأرصدة الحسابات الخَاصَّة لدى مؤسسة النقد.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    ضيف

    اللهم اجعلها خير ان شاء لله يارب اللهم احفظ بلادنا من كل شر يارب

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  2. ١
    موظف بسيط على قد حاله

    أستاذ / داود الشريان
    الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون
    منتظرين صرف تكليف عيد رمضان وإنتداب الحج

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