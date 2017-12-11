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التحالف العربي: الحرس الجمهوري يقاتل معنا.. وسنحرر اليمن كاملاً

التحالف العربي: الحرس الجمهوري يقاتل معنا.. وسنحرر اليمن كاملاً
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تواصل – فريق التحرير:

أكد قائد قوات التحالف العَرَبِيّ في الساحل الغربي لليمن، العميد الركن عبدالسلام الشحي، عزم قوات التحالف على تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية بالكامل.

وكشف الشحي عن أن الحرس الجمهوري بادر بالقتال مع التحالف، مُوَضِّحَاً أن لدى التحالف، مئات القَتْلَى والأسرى من الميليشيات، يتم التعامل معهم، وَفْقَ مَا تمليه القوانين الدَّوْلِيَّة.

وأعلن أن “هناك تعاوناً من الحرس الجمهوري، وذلك بمُبَادَرَة منه، وهناك انهيار كبير في دفاعات العدو”، وَفْقَاً لسكاي نيوز عَرَبِيّة.

وعن التطورات الميدانية أَفَادَت مصادر عسكرية يمنية مَقْتَل 53 من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف العَرَبِيّ اسْتَهْدَفت تعزيزات عسكرية في بيت الفقية، وزبيد، ومنطقة الجاح بمحافظة الحديدة.

وتفرض مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تغطية جوية واسعة لاستهداف أَي تعزيزات مع تقدم قوات الشرعية على الأرض نحو مديرية التحيتا، وتطهير جيوب ميليشيات الحوثي في أطراف مديرية حيس.

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