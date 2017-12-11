تعرّف على الخدمات المالية الخاضعة والمعفاة من ضريبة «القيمة المضافة»

تواصل – فريق التحرير:
كشف الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائمة بالخدمات البنكية الخاضعة للضريبة بنسبة 5% وهي:
– الحسابات البنكية وتشمل: (حساب جاري، حساب توفير، حساب ودائع، التحويل الإلكتروني للأموال، دفاتر الشيكات، التصديق).
– خدمات البطاقات وتشمل: (بطاقات الصراف، بطاقات الائتمان، بطاقات مسبقة الدفع).
– تحول النقد والأموال وتشمل: (تحويل الأموال، خدمات إدارة النقود، الخدمات المصرفية الإلكترونية).
– الائتمان والإقراض ويشمل: (الائتمان والسلف بشكل عام، قروض الرهن العقاري ومنها أيضاً تمويل آخر بضمان الأصول).
– التمويل: الإيجار التمويلي: (يشمل التأجير بوعد التملك).
كما عرض حساب القيمة المضافة قائمة تفصيلية بالخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة كما في الرابط التالي (هنا).
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