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شرطة جازان تكشف حقيقة العثور على «لغم أرضي» بجوار مطعم

شرطة جازان تكشف حقيقة العثور على «لغم أرضي» بجوار مطعم
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تواصل – علي آل هاشم:

نفت شرطة منطقة جازان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود لغم أرضي بجانب أحد المطاعم بمحافظة هروب.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي: إنه بالاشارة لما تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود لغم بجانب أحد المطاعم بمحافظة هروب.

وأضاف: “وبناء عليه فقد تم متابعة ما نشر والتحري عن المعلومات، وبالانتقال للموقع اتضح عدم صحة مانشر، وأن المجسم عبارة عن قطعة إسمنتية دائرية، باقي مخلفات بناء وجدت على الرصيف المقابل لدوار البلدية بجوار المطعم”.

وأهاب “الحكمي” بالمواطنين بعدم الانسياق خلف الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، داعياً المواطنين لتحمل المسؤلية في وأد الشائعات في مهدها.

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