الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية تعثر على المبتعث المفقود

الشرطة الأمريكية تعثر على المبتعث المفقود

«الثقافة والإعلام» توافق على إصدار تراخيص لدور السينما

«الثقافة والإعلام» توافق على إصدار تراخيص لدور السينما

مصادر: إطلاق حاسبة لبرنامج «حساب المواطن»

مصادر: إطلاق حاسبة لبرنامج «حساب المواطن»

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

الجامعة العربية: سنتصدى لقرار «ترامب» صوناً لعروبة القدس

الجامعة العربية: سنتصدى لقرار «ترامب» صوناً لعروبة القدس
0

تواصل – واس:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن الرد العملي على القرار الأمريكي المُجحف هو ترسيخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوسيع دائرته ، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار الجائر والخطير.

وقال – في كلمته أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي المنعقده اليوم لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها: “إننا سنعمل بكل طريق ممكن على التصدي لتبعات هذا القرار صونًا لعروبة القدس وحفاظًا على مكانتها التاريخية والدينية “.

وشدد أبو الغيط على أن قرار الولايات المتحدة الأخير بنقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل هو قرارٌ مدان ومرفوض بشكل كامل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الشورى» يدين القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيونية

«الشورى» يدين القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيونية

تفاصيل اعتقال أكثر من 20 جندياً صهيونياً لطفل فلسطيني في انتفاضة القدس

تفاصيل اعتقال أكثر من 20 جندياً صهيونياً لطفل فلسطيني في انتفاضة القدس

«واشنطن بوست» تكشف دوافع «ترامب» وراء نقل سفارة واشنطن إلى القدس

«واشنطن بوست» تكشف دوافع «ترامب» وراء نقل سفارة واشنطن إلى القدس

وزير الإعلام: المملكة تدعم قضية فلسطين بصمت والآخرون «منشغلون بالمزايدة»

وزير الإعلام: المملكة تدعم قضية فلسطين بصمت والآخرون «منشغلون بالمزايدة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>