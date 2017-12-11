الجامعة العربية: سنتصدى لقرار «ترامب» صوناً لعروبة القدس

تواصل – واس:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن الرد العملي على القرار الأمريكي المُجحف هو ترسيخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوسيع دائرته ، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار الجائر والخطير.

وقال – في كلمته أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي المنعقده اليوم لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها: “إننا سنعمل بكل طريق ممكن على التصدي لتبعات هذا القرار صونًا لعروبة القدس وحفاظًا على مكانتها التاريخية والدينية “.

وشدد أبو الغيط على أن قرار الولايات المتحدة الأخير بنقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل هو قرارٌ مدان ومرفوض بشكل كامل.