تدشين خدمة إلكترونية تحدد الدول المسموح باستيراد الأغذية منها

تواصل- واس:

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، خدمةً جديدةً بالموقع الإلكتروني للهيئة، تحدد قائمة الدول المسموح لها بتصدير الأغذية إلى المملكة، بناءً على اشتراطات الاستيراد التي اعتمدتها الهيئة مؤخراً.

وتوضّح القائمة الدول التي تسمح الهيئة باستيراد منتجاتها من الأغذية ذات الأصل الحيواني والنباتي، والمنشآت المسموح الاستيراد منها في كل دولة، ما يسهم في تسهيل وتسريع فسح المفتشين للمنتجات في المنافذ بعد الرجوع إلى القائمة، ووضع أرشيف خاص لكل منتج مستورد إلى المملكة، وسهولة تتبع المنتجات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لكل منتج بتحديد الدول والمنشآت المصدرة لمنتج معين.

وتؤدي القائمة إلى إلزام جميع المستوردين بالاستيراد من الدول المعلن عنها في القائمة، وإلزامهم بالاستيراد من المنشآت المعلن عنها في موقع الهيئة، التي تمت الموافقة على إدراجها وفق نشاط كل منشأة، وربط قرارات الحظر ورفع الحظر في القائمة بحيث يتعرّف المستورد على الوضع الحالي للاستيراد من الدولة المعنية، وسرعة الحصول على معلومات التواصل مع المنشآت.