أمير الكويت يُصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

تواصل – وكالات:

أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم، مرسومًا بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وقضى المرسوم بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وتعيين ناصر صباح الأحمد الصباح نائبًا أولًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع، وتعيين صباح خالد الحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للخارجية، وتعيين الفريق خالد الجراح الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، وتعيين أنس خالد ناصر الصالح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وتعيين الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وزيرًا للمالية.

كما قضى المرسوم بتعيين هند صبيح براك الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، وتعيين خالد ناصر عبدالله الروضان وزيرًا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الشباب، وتعيين محمد ناصر عبدالله الجبري وزيرًا للإعلام، وتعيين الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرًا للصحة، وتعيين بخيت شبيب بخيت الرشيدي وزيرًا للنفط وزيرًا للكهرباء والماء.

كما تم تعيين الدكتورة جنان محسن حسن رمضان وزيرة دولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون الخدمات، وتعيين الدكتور حامد محمد كميخ العازمي وزيرًا للتربية وزيرًا للتعليم العالي، وتعيين حسام عبدالله عبدالوهاب الرومي وزيرًا للأشغال العامة وزير دولة لشؤون البلدية، وتعيين عادل مساعد الجارالله الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وتعيين المستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي وزيرًا للعدل وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.