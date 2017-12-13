احترس.. فيديو يظهر الغش في بيع السيارات وادعاء أن الرش «تجميلي»

تواصل – فريق التحرير:
تداول مغردون وحسابات على موقع “تويتر” فيديو يظهر “الغش” في عمليات الرش التجميلي للسيارات.
وأبان الفيديو أحد أصحاب السيارات وهو يزيل طبقات “الرش” كأنها قطع إسمنتية تتسقاط من باب السيارة.
تواصل – فريق التحرير:
تداول مغردون وحسابات على موقع “تويتر” فيديو يظهر “الغش” في عمليات الرش التجميلي للسيارات.
وأبان الفيديو أحد أصحاب السيارات وهو يزيل طبقات “الرش” كأنها قطع إسمنتية تتسقاط من باب السيارة.
نصفهم مجهولين كلهم في معارض السيارات يبعو بل غش وصحاب المعارض متسترين عليهم وين الحمله الامنيه عنهم ما تجي المعارض