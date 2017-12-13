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احترس.. فيديو يظهر الغش في بيع السيارات وادعاء أن الرش «تجميلي»

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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون وحسابات على موقع “تويتر” فيديو يظهر “الغش” في عمليات الرش التجميلي للسيارات.

وأبان الفيديو أحد أصحاب السيارات وهو يزيل طبقات “الرش” كأنها قطع إسمنتية تتسقاط من باب السيارة.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    ضيف

    نصفهم مجهولين كلهم في معارض السيارات يبعو بل غش وصحاب المعارض متسترين عليهم وين الحمله الامنيه عنهم ما تجي المعارض

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