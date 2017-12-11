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أخطر 7 عادات شائعة تسبب زيادة الوزن والسمنة

أخطر 7 عادات شائعة تسبب زيادة الوزن والسمنة
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تواصل – فريق التحرير:

يرتكب كثيرون أخطاء شائعة نتيجة ممارسة العادات المتوارثة، والتي تؤثر بالسلب على الصحة وتسبب زيادة الوزن والسمنة المفرطة أيضاً في بعض الأحيان.

وفي هذا الصدَّد، عدَّد حساب موقع “طبيب الأسرة” المهتم بالشؤون الطبية على “تويتر” أخطر 7 عادات شائعة تسبب زيادة الوزن وتؤثر على الصحة.

العادات السبع

1- الأكل قبل النوم.
2- إهمال وجبة الفطور.
3- الأكل بسرعة.
4- قلة النوم.
5- إدمان الوجبات السريعة.
6- والمشروبات الغازية.

ونصح “طبب الأسرة” بتجنب هذه العادات نهائياً واتباع نظام غذائي صحي وسليم، يقوم على تناول ثلاث وجبات في اليوم دون إهمال وجبة الفطور، وتناول الخضراوات.

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