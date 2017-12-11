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«النقل» تُنهي أعمال الصيانة للمداخل المؤدية إلى 5 أحياء في جدة

«النقل» تُنهي أعمال الصيانة للمداخل المؤدية إلى 5 أحياء في جدة
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تواصل- واس:

أنهت وزارة النقل ممثلة في فرق الصيانة التابعة لها، عدداً من أعمال الصيانة على طريق الحرمين بمحافظة جدة، شملت المداخل المؤدية إلى كل من أحياء السامر، والمنار، والفلاح، والرحمانية، بالإضافة إلى مدخل حي بن لادن.

وتمثلت أعمال الصيانة في تنفيذ فاصل لحركة السير لدخول الطريق الرئيسي والخروج منه دون إرباك الحركة المرورية على الطريق، مع إصلاح سطح الطريق والجزيرة الفاصلة وتركيب وسائل السلامة المرورية من لوحات إرشادية وعواكس، وذلك لضمان سلامة وحماية مستخدمي الطريق مداخل الأحياء، كما يجري التجهيز للبدء في أعمال الصيانة بالمدخل المؤدي لحي بريمان.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ مداخل أحياء المنتزهات وقويزة وطيبة بعد إقرارها من اللجنة المرورية التابعة لمحافظة جدة، والمكونة من وزارة النقل وأمانة جدة وإدارة مرور محافظة جدة.

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