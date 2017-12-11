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بالصور.. اكتشاف أقدم مخلوق له «عين» في العالم

بالصور.. اكتشاف أقدم مخلوق له «عين» في العالم
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تواصل – وكالات:

عثر علماء أثريون في بقايا أحفورية عمرها 530 مليون سنة، على أقدم عين في العالم تم اكتشافها.

وقال العلماء: إن الاكتشاف لبقايا مخلوق بحري منقرض، ويشمل الشكل المبكر للعين، الذي يظهر في العديد من الحيوانات الموجودة اليوم، بما في ذلك النحل واليعسوب، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وأشاروا إلى أن الفحص الدقيق كشف أن الأنواع قد تكون ضعيفة الرؤية مقارنة بالعديد من الحيوانات الحديثة، ولكن يمكنها التعرف على الحيوانات المفترسة.

وتوصل فريق الباحثين الدولي إلى هذا الاكتشاف عند فحص بقايا الأنواع الأحفورية، التي يطلق عليها “المفصليات ثلاثية الفصوص” أو (الترايلوبيت)، المكتشفة في إستونيا.

وذكرت دراسة، نشرت في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن هذه المفصليات أسلاف سرطان البحر والعناكب، في المياه الساحلية خلال عصر الحقبة المبكرة أو الحياة القديمة، وهي أول وأطول الحقب الجيولوجية الثلاث، التي تمتد في الفترة بين 541 و251 مليون سنة مضت.

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