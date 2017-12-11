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حقيقة مهاجمة «فيروس الفدية» مجدداً المستخدمين في المملكة

حقيقة مهاجمة «فيروس الفدية» مجدداً المستخدمين في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت الأيام الماضية، رسالة عبر قروبات تطبيق “واتسآب”، تفيد بأن “فيروس الفدية” (WannaCry) بدأ في مهاجمة ملايين الأجهزة في المملكة بأشكالٍ مختلفة.

جاءت الرسالة؛ تعليقاً على خدمة تصل عبر رسائل الجوال، تقول: “عميلنا العزيز، يمكنكم الآن الاستعلام والحصول على أي رقم تبحثون عنه مجاناً ودون الحاجة إلى الاتصال بمركز استعلامات الدليل 905، وذلك من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني”.

هذا، وحذَّر البعض من هذه الرسالة، بقولهم: “الآن وصلت موجة محاولة اختراقات هجوم فيروس الفدية في السعودية إلى الجوال، قد تصلك الرسالة على الواتسآب بهذا النص، فتجاهلها”.

بدوره، حسم المختص التقني، ياسر الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” هذا الأمر، بقوله: “هذه الخدمة صحيحة وليست فايروس (WannaCry)، وهذا الفايروس لا يصيب الآيفون أو الأندوريد وإنما يصيب أجهزة ويندوز غير المحدثة فقط”.

 

 

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