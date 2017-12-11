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«النمر» يوضح العلاقة بين البرد الشديد وارتفاع ضغط الدم

«النمر» يوضح العلاقة بين البرد الشديد وارتفاع ضغط الدم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، العلاقة بين “البرد الشديد” وارتفاع ضغط الدم.

وكتب “النمر” عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لابد من الاعتناء بتدفئة كبار السن جيداً في الشتاء، خاصةً من يعانون مرض الضغط؛ لأن آلام المفاصل والعضلات تزداد مع البرد وبالتالي ترفع الضغط الذي كان مستقراً من قبل”.

وفي سياقٍ ذي صلة، أشار الاستشاري إلى أن كثرة الجلطات في الشتاء ليست بسبب قلة شرب الماء، وإنما بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب الطردي بينهما.

وكان خبراء الطقس، توقعوا أن تشهد بعض مناطق المملكة 39 يوماً من البرودة، وتساقط للثلوج خلال شتاء هذا العام، مناشدين المواطنين والمقيمين توخي الحذر في مثل هذا الوقت من العام.

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