39 يومًا من «البرد القارس».. ماذا بعد «المربعانية» ومتى نهايتها؟

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تواصل- الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، دخول كتلة هوائية باردة، إلى أجواء المملكة قبل أيام، ستعمل على خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، وكذلك المناطق الواقعة في وسط المملكة.

وقالت: “تتأثر مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة انخفاضاً ملموساً، بحيث يتوقع أن تنزل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق شمال المملكة، وهي: تبوك، والجوف، والشمالية وحائل”، محددة السادس من ديسمبر الحالي موعداً لبداية دخول هذه الكتلة الهوائية، التي دهمت المناطق الوسطى والشرقية أمس الأحد.

وتابعت: “تمتد الكتلة الهوائية الباردة إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة، ويصاحب ذلك الانخفاض نشاط في الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى أكثر من 45 كيلومتراً في الساعة”.

وأشارت إلى أن التغيرات المناخية المصاحبة لدخول الكتلة الهوائية ونشاط الرياح السطحية يمكن أن تتحول إلى عاصفة ترابية تتدنى معها الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد في عدد من مناطق المملكة.

وتشير التوقعات إلى تحرك هذه الكتلة الباردة المصحوبة برياح نشطة والمثيرة للأتربة والغبار، لتؤثر في مناطق وسط وشرق وغرب المملكة، تشمل الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم على مناطق جنوب المملكة.

وأوضح مختصون في علم المناخ أن المربعانية، وهي كناية عن دخول فصل الشتاء ذي البرودة العالية في الأجواء، دخلت المملكة فعلياً في السابع من شهر ديسمبر الحالي، محددين مدتها في المملكة بـ39 يوماً، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، في حين أن فترة فصل الشتاء في السعودية هي ثلاثة أشهر، تنتهي في الـ23 من شهر فبراير المقبل.

وقال المختصون، إن القسم الأخير من المربعانية، وهي أولى فترات فصل الشتاء، يطلقون عليه مسمى “برد الانصراف” الذي يمتاز على غيره من أيام فصل الشتاء في المملكة بشدة البرودة على المناطق الباردة في المملكة، والتي تقع في شمالها، إذ تسجل درجات حرارة دون الصفر المئوي، وتتساقط الثلوج على مرتفعاتها.

وأشاروا إلى أن عدد أيام “برد الانصراف” 13 يوماً، تبدأ من الثاني من شهر يناير المقبل، وتنتهي في الـ15 من الشهر ذاته، مشيرين إلى أن “برد الانصراف” تسبقه مرحلتان في المربعانية، إذ تبدأ بما يعرف بـ”الإكليل”، ثم “القلب”، وكلاهما يمتازان بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبعد المربعانية تبدأ مرحلة الشتاء الوسطى، بحيث تمتاز الأجواء فيها بالبرودة، ومدتها 26 يوماً، ويطلق عليها مسمى «الشبط»، في حين تحمل أيام الشتاء الأخيرة مسمى «العقارب»، حيث ينتهي بنهايته فصل الشتاء في أواخر شهر فبراير.

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