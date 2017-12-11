جامعة المؤسس توضح ملابسات وفاة أكاديمية أثناء تكريمها

تواصل- فريق التحرير:

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز، ملابسات وفاة إحدى منسوبات الجامعة من الأكاديميات خلال حفل تكريمها بكلية الاقتصاد والإدارة الخميس الماضي، نافيةً ما يتداول عبر مواقع التواصل بشأن أسباب وفاتها.

وقالت الجامعة، إن الأكاديمية نسرين البنوي تعرضت أثناء إلقائها كلمةً في حفلة تكريمها بكلية الاقتصاد والإدارة لفقدان الوعي بشكل كامل، قبل أن تدخل في حالة إغماء؛ بسبب نزيف حاد في المخ.

وأضافت، أنه تم استدعاء فريق طبي نسائي بشطر الطالبات لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لها، كما جرى استدعاء 3 مسعفين لنقلها إلى سيارة إسعاف بواسطة نقالة محمولة لعدم سماح مساحة المصاعد بدخول سرير طبي.

ونفت الجامعة، ما تداولته مواقع التواصل بأن الوفاة ناتجة عن انقطاع خدمات التكييف أو تعطل المصاعد أو تأخر الاستجابة والخدمات الإسعافية أو عدم السماح للمسعفين بالدخول، مؤكدةً أن تلك روايات لا تمت للحقيقة بصلة، منوهةً في الوقت نفسه إلى أن جميع التقارير وتوقيت طلب الخدمة الإسعافية والبلاغ عن الحالة مُثبتة لدى عدة قطاعات.

وأهابت الجامعة بضرورة استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية والصحيحة، وعدم تداول شائعات لا واقع لها، مشددةً على حرصها الكامل على سلامة جميع منسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها.