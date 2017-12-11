طائرة إغاثية ثالثة بمساعدات طبية من «مركز الملك سلمان» تصل للصومال

تواصل – واس:

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – حيال تقديم المساعدات الطبية للحكومة الصومالية؛ وصلت اليوم إلى مقديشو طائرة القوات الجوية الملكية السعودية تحمل على متنها مساعدات طبية يرافقها فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان في استقبال الطائرة في العاصمة مقديشو عدد من المسؤولين الصوماليين، وسيستكمل فريق المركز خطته لتسليم المساعدات وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويأتي هذا الدعم استمراراً لما تقدمه المملكة من مساعدات للأشقاء في جمهورية الصومال، بما يخدم المواطن الصومالي في كافة الاحتياجات وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم العديد من المشاريع الإغاثية والإنسانية للأشقاء في الصومال.