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صورة الأمير محمد بن نايف يرافق والدته تُشعل «تويتر» .. بِرّ وقِيَم والتزام

صورة الأمير محمد بن نايف يرافق والدته تُشعل «تويتر» .. بِرّ وقِيَم والتزام
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تواصل – الرياض

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف يرافق والدته، وأشعلت الصورة “تويتر” الذين أشادوا ببرّ الأمير محمد بن نايف بوالدته، وما في الصورة من معانٍ وقيم وبِرٍّ والتزام.

ودشَّن المغردون هاشتاقاً بعنوان #محمد_بن_نايف_يرافق_والدته، وصورة للأمير محمد بن نايف ووالدته، تتصدر  هشتاقات موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صباح اليوم.

وقال مغرد: “شاهدوا حجاب وحشمة هذه المرأة رغم كبر سنها لتعلموا، أن تغطية الوجه هو حجاب الأميرات ” ، وقال مغرد آخر “بر الوالدين حكاية لا تنتهي وقصة بلا عنوان أخشى أن أطيل الكلام فتخدش الكلمة بهاء الصورة وروعتها ونقاءها.”

وقال الهاشمي أحمد: “كانت ولا تزال الله يشفيها أم مدرسه، ومثال عظيم، فاخرجت هي وامثالها رجال مثل سمو الامير محمد لم ترى ان التربيه والتطور في التبرج فاصبحت أم بمعنى الكلمه.”

أما المغرد “محترم‏” فقال: “حينما يجتمع البر والحشمه في صورة، تعطي لنا درس مدفوع التكاليف، يخص كل من يرى أن الحياة ومشاغلها، قد أشغلته عن بر والديه، ودرس آخر لمن ترى بأن التحلل من الحجاب من البرستيج والتحضر، رحم الله أباك يابن نايف وأطال الله في عمرك وعمر والدتك.”

وقال محمد الحسني‏: “ما شاء الله تبارك الله على حشمتها، ليت بنات هالجيل ياخذونها قدوة، ماغرتها الدنيا بأموالها وملذاتها، ولا تعذرت بالمرض أو كبر السن، لكنها أقامت حق ربها ليقينها أن الدنيا فانية والآخرة باقية وأنها محاسبة !”

وقالت مغردة: “صورتها وحشمتها وربي أخجلتني وخلتني أعيد النظر في حجابي، وأعطتني درس بالحشمه، والستر اذا هي وصلت لهذا السن بهذي الحشمه، وش عذرنا وحنا في عز الشباب !؟”

 

 

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