إحصائية: حادث كل دقيقة بالمملكة بسبب الأجهزة الذكية

تواصل- جدة:

قال المشرف العام على مبادرة “حياتك أثمن من رسالة”، محمد بن علي سويدان، إن هذه المبادرة تنضوي تحت مشروع “كيف نكون قدوة؟”.

وأوضح “سويدان”، أن إطلاق المبادرة يأتي بعد أن أشارت الإحصاءات والأرقام المفزعة لحوادث السير في العام الماضي 1438هـ بالمملكة إلى 460.488 حادثاً و 7.489 حالة وفاة و33.199 إصابة جسيمة، بمعدلات حادث واحد كل دقيقة، وأربع إصابات كل ساعة، و20 وفاة يومياً، في حين أن 73 % من الحوادث تقع في وسط ومحيط المدن الكبرى في المملكة عاداً استخدام الأجهزة الذكية أثناء القيادة من أجل التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي عبر تسجيل وتدوين اليوميات، وإرسال واستقبال الرسائل النصية والصوتية والمرئية المصورة والحديث والحوار أثناء القيادة، من أهم أسباب حوادث السيارات حول العالم.

وأضاف، أن أعمار أكثر نسبة وفيات على الطرق تتراوح من 18-30 عاماً، ونسبة الوفيات داخل المدن 32 %، والوفيات خارج المدن 68 %، في حين تصل نسبة الوفيات للذكور 88 %، وللإناث 12 %، وفقا لـ”الرياض”.

وأكد أن العديد من الدراسات والأبحاث لجامعات ومعاهد أبحاث مرموق وموثوقة في مختلف دول العالم تشير إلى أن إرسال واستقبال الرسائل المختلفة أو الحديث والحوار أثناء قيادة المركبة تسبب في الكثير من حالات الوفاة والإعاقة.