بمبلغ زهيد.. عرض تلفريك الـ20 مليوناً بالباحة في سوق «السكراب»

تواصل- الباحة:

عرض سماسرة “سكراب” مبلغاً زهيداً لشراء تلفريك شركة الباحة، المقام منذ ما يزيد على 15 عاماً، لا يتوازى مع تكلفة إنشاء التلفريك التي تجاوزت 20 مليون ريال.

وقال عضو الهيئة الاستشارية لإمارة الباحة الدكتور غازي العباسي، إن تخصيص مبلغ مليون ريال يكفي لصيانته وإعادة تشغيله، مؤكداً أن إقامة مشروع التلفريك من أعقد وأغلى المشاريع عالمياً، وفقاً لـ”عكاظ”.

واقترح على المسؤولين نقل التلفريك إلى عقبة حزنة لتكون محطته التهامية في محافظة المخواة الشهيرة بالمطاعم والتي تستقبل أعدادا متزايدة من أهالي السراة بشكل يومي، مشيراً إلى أن الضباب يحول بين الراغبين في نزول تهامة ما يجعل من التلفريك وسيلة آمنة وسريعة أسوة بتلفريك الطائف.

وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة الباحة صالح محفوظ، اختفاء شركة الباحة من المنطقة؛ إذ لم يعد له مقر في الغرفة التجارية منذ عام 1423، ولم يجددوا اشتراكهم من ذلك التاريخ، علماً بأنهم كانوا مستأجرين مكتباً في مبنى الغرفة التجارية.

وعزا محافظ بلجرشي سفر الغامدي فشل مشروع التلفريك المقام في متنزه القمع إلى غياب البنية التحتية عن محطته السفلية وادي خيطان.

ولفت إلى أن الناس تحرص على ركوب التلفريك ودفع مبالغ مالية للاستمتاع بالخدمات، موضحاً أن هذا مفقود ما تسبب في الفشل وفقدان الجدوى وتعطيل المشروع.