6163 حالة طلاق في مكتب المفتي خلال عام

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لاحظت لجنة مجلس الشورى القضائية، أن حوالي ثلث الوظائف المعتمدة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء معطلة ولم تشغل إلى الآن، فقد بلغ عدد الوظائف المعتمدة في التشكيل الإداري للرئاسة 949 وظيفة منها 308 وظائف شاغرة في مراتب مختلفة ومنها 641 مشغولة.

وطالبت اللجنة بدعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وشغل الوظائف الشاغرة لديها والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثاً أو تحويراً.

وأشارت إلى تنوع حالات الطلاق وكثرتها؛ حيث بلغ إجمالي الفتاوى الصادرة من المفتي عن طريق مكتب الطلاق خلال عام 6163 بمعدل 125 إلى 130 قضية أسبوعياً، بزيادة بلغت 846 قضية عن العام السابق 1437 هــ، مؤكدة أن هذه القضايا في تزايد مستمر.