طُرق بسيطة للتخلص من دهون البطن إلى الأبد.. تعرَّف عليها

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قال خبير القوة والمدرب، آرناف سركار، “كلنا نملك القوة لإبعاد الدهون عن منطقة المعدة إلى الأبد”؛ حيث يمكن التخلص إلى الأبد من دهون المعدة بطرق بسيطة وصحية.

وتتمثل طرق التخلص من دهون المعدة في:

تمارين القوة 3 أيام في الأسبوع: هذه التمارين ستساعد على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، وتساعدك أيضاً على حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة.

التدريب الأساسي: بدلاً من التدريبات التقليدية، حاول القيام بتمارين أكثر كثافة مثل تمارين ” WINDMILLS “، ” TURKISH SITUPS “،” HANGING LEG RAISES “.

التمارين ذات الكثافة العالية: أنت بحاجة فقط إلى 10-20 دقيقة من التمارين المتبادلة لشد العضلات فقط، القيام بهذه التمارين يومياً يزيد من مرونة وقوة عضلات منطقة البطن.

زيادة النشاط: حتى إذا كنت تقضي ساعة يوميا في صالة الألعاب الرياضية أثناء أيام الأسبوع كلها، أنت بحاجة إلى 7 ساعات أو ما مجموعه 168 ساعة في الأسبوع، فحاول زيادة النشاط في الساعات المتبقية بعيدا عن النادي الرياضي مثل اللعب مع الأطفال، صعود السلالم، التسوق.

الحصول على 6-8 ساعات من النوم كل ليلة: الحصول على ساعات نوم أقل من ذلك يمكن أن تدفع الهرمونات إلى تخزين الدهون في منطقة البطن.

الحد من التوتر: استخدام استراتيجيات الحد من التوتر الأخرى يمكن أن تُبقي مستويات الكورتيزول تحت السيطرة وتمنعك من اكتساب الدهون في منطقة البطن.

تناول المزيد من البروتين، والألياف، والدهون الصحية: وهذا يعني تناول اللحوم قليل الدهن، والخضار، والمكسرات. والتقليل من الأطعمة الجاهزة، والمكررة والغنية بالسكريات.

الإكثار من شرب الماء: يجب أن تشرب على الأقل 2 لتر يومياً من الماء كحد أدنى، فأقل من ذلك؛ لن يعمل جسمك على حرق الدهون بكفاءة.