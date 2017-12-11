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تفاصيل اعتقال أكثر من 20 جندياً صهيونياً لطفل فلسطيني في انتفاضة القدس

تفاصيل اعتقال أكثر من 20 جندياً صهيونياً لطفل فلسطيني في انتفاضة القدس
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تواصل- وكالات:

روى عمّ الطفل الفلسطيني، صاحب الصورة الشهيرة خلال اعتقاله معصوب العينين من أكثر من 20 جندياً صهيونياً نهاية الأسبوع الماضي، تفاصيل اعتقاله ومصيره وبعضاً من ظروف حياته.

وقال رشاد الجنيدي، عم الطفل، إن ابن شقيقه فوزي البالغ من العمر 16 عاماً، كان في طريقه لشراء بعض احتياجات المنزل قبل أن يقوم جنود صهاينة باعتقاله في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل والاعتداء عليه، وفقاً لـ”الأناضول”.

وتابع، أن “فوزي” هو العائل الوحيد لعائلة مكونة من 7 أفراد، مشيراً إلى أنه جرى نقله إلى نقطة عسكرية صهيونية في مستوطنة “كريات أربع” في مدينة الخليل، قبل أن يتم إيداعه معتقل سجن عوفر غرب رام الله، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.

وأوضح ملتقط الصورة، وسام الهشلمون، أن كتيبة مكونة من 50 جندياً صهيونياً نصبت كميناً للصبية الذين يلقون الحجارة في المواجهات التي شهدتها منطقة باب الزاوية، قبل أن تنقضّ على الطفل “فوزي” لحظة مروره بالقرب منهم، لينهالوا عليه بالضرب والركل.

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