«التعليم»: لا قبول لطلبات العدول عن التقاعد

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حددت الإدارة العامة للتعليم في الرياض، مواعيد التقاعد المبكر والنظامي للعام الدراسي 1439/1440هـ.

وأكد تعليم الرياض، أن تُرفع أسماء البالغين السن النظامي (60 عاماً) مواليد 1379هـ من معلمين ومعلمات أو موظفين أو موظفات أو مستخدمين أو مستخدمات أو عمال على بندر الأجور (إلا من تستدعي الحاجة إلى خدماتهم ولا زال قادراً على العمل بشرط عدم تجاوز سن (65) عاماً) مع ملاحظة أي تعديلات في تاريخ الميلاد بعد 1/7/1409هـ لا يُعتبر.

وأكد تعميم في هذا الشأن أن تاريخ التقاعد المبكر سيكون التقديم عليه عن طريق (برنامج فارس)، مشيراً إلى أن ترك العمل سيكون بإنهاء الخدمة في تاريخ 1/11/1439هـ ويكون موعد التقديم على التقاعد من تاريخ 1/3/1439هـ إلى تاريخ 26/4/1439هـ ومن يتجاوز طلبه التاريخ المحدد فسيقبل تقاعده في نهاية العام الذي يلي عام التقديم.

وبين التعميم، أن من لديه مرض ويرغب في ترك التدريس للعجز الصحي فإن ذلك يتم بموجب خطاب من الهيئة الطبية العامة.

وتضمن التعميم أنه لن يتم قبول طلبات العدول عن انتهاء الخدمة (التقاعد المبكر، الاستقالة) لشاغلي الوظائف التعليمية العاملين في الوزارة وإدارات التعليم بأنه لشاغلي الوظائف التعليمية بعد اعتماد طلب إنهاء الخدمة.

وشدد تعليم الرياض على عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر، الاستقالة) لشاغلي الوظائف التعليمية ورقياً والتقديم خلال برنامج فارس لجهات العمل (إدارات التعليم وجهاز الوزارة) خلال الفترة المحددة ويستثنى من بلغ السن النظامي (60) عاماً.