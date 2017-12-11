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بحضور «الغفيص».. «حساب المواطن» يعلن عن سياسات البرنامج غدًا

بحضور «الغفيص».. «حساب المواطن» يعلن عن سياسات البرنامج غدًا
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تواصل – فريق التحرير:

تعقد وزارة الثقافة والإعلام الساعة الخامسة والنصف مساء غد (الثلاثاء)، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن سياسات برنامج “حساب المواطن”- أحد مبادرات برنامج التوازن المالي.

ويعقد المؤتمر بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، وذلك بمقر وكالة الأنباء السعودية “واس”.

دشَّن مغردون هشتاق بعنوان #حساب_المواطن، لمتابعة تطورات البرنامج وتفعيله والإعلان عن سياساته في المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد مساء غد.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مصدر مسؤول في المملكة،  أنه “سيتم إطلاق نظام حساب المواطن غداً الثلاثاء”، وتداول نشطاء معلومات حول المؤتمر الصحفي، وأن وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيُعلن فيه عن سياسات برنامج #حساب_المواطن، وقالوا إنه من “المتوقع البدء في الصرف قريباً.”

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