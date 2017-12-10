تعرّف على القيم الغذائية في الطماطم وأهم فوائدها

تواصل – وكالات:

كثيراً ما يؤكد خبراء التغذية على الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة للحد من الإصابة بالأمراض. وتعتبر الطماطم (البندورة) من أفضل مصادر المواد المضادة للأكسدة التي تحمي من أمراض عديدة. كما تحتوي الطماطم على مجموعة متنوعة من المغذيات النباتية المفيدة للصحة، إليك ما توفره حبة الطماطم وأهم فوائدها الصحية:

توفر الحبة المتوسطة من الطماطم 22 سعرة حرارية فقط، وغراماً واحداً من البروتين، و4.8 غرامات من الكربوهيدرات، و1.5 غرام من الألياف. أي أن الحبة الواحدة تمنح إحساساً بالشبع بفض الألياف دون أن تزيد السعرات والوزن.

المغذيات. تحتوي الطماطم على مغذيات هامة، فتوفر الحبة الواحدة 292 ملغ من البوتاسيوم المفيد للعضلات والقلب والعظام وتوازن السوائل، و17 ملغ من فيتامين “سي، كما تحتوي صبغة الطماطم الحمراء على الكاروتين وهو أحد أشكال فيتامين “أ”، وتوفر الحبة 20 بالمائة من احتياجات الجسم من الفيتامين.

وتزود الطماطم الجسم بمجموعة من مضادات الأكسدة الهامة، مثل الليكوبين، وبيتاكاروتين، وتوكوفيرول، وفيتامين “إي” ومجموعة من الكاروتينات والمغذيات النباتية الأخرى.

وتساهم مضادات الأكسدة في تقليل خطر الجذور الحرة، ويعمل ذلك على تقليل مظاهر الشيخوخة، والوقاية من السرطان.

كما يساعد الليكوبين على تقليل ارتفاع ضغط الدم، والحد من ارتفاع الكولسترول. ويساعد معجون الطماطم على الحد من الآثار السلبية لأشعة الشمس.

ومن الفوائد الوقائية للطماطم أنها تحمي من سرطان المبيض والثدي، وتقوي العظام. لكن يتطلب الأمر أن تكون الطماطم مطبوخة أو يتم تناولها كصلصة أو معجون للحصول على هذه الفوائد الوقائية. ويحتاج الجسم 7 حصص من الطماطم أسبوعياً لضمان وجود المستويات المطلوبة من الكاروتينات في الدم.