«واشنطن بوست» تكشف دوافع «ترامب» وراء نقل سفارة واشنطن إلى القدس

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إن قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل” ونقل السفارة الأمريكية إليها، كان لتنفيذ وعوده الانتخابية لمجموعتين مهمتين وليس من أجل المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن “ترامب” سعى من القرار لإرضاء الأثرياء اليهود المحافظين الذين ساهموا في حملته الانتخابية والإنجيليين البيض الذين صوتوا له.

ويرى بعض الخبراء في السياسة الخارجية أن “ترامب” يستهدف من وراء مبادراته الكبرى في السياسة الخارجية إرضاء داعميه في حملته الانتخابية والذين من المتوقع أن يفعلوا نفس الشيء مجددا في الانتخابات القادمة.

ونقلت الصحيفة عن “روبرت زوليك” الرئيس السابق للبنك الدولي والمسؤول البارز في إدارة الرئيس الأسبق “جورج بوش” الابن، أن السياسة الخارجية التي يعتمدها “ترامب” تخدم أغراضه السياسة وليست المصالح الوطنية.