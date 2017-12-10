أمريكا.. تنامى الدعوات بين أعضاء مجلس الشيوخ المطالبين باستقالة «ترامب»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

خادم الحرمين يداعب طفلاً صغيراً ويقدم له الحلوى

خادم الحرمين يداعب طفلاً صغيراً ويقدم له الحلوى

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

أمريكا.. تنامى الدعوات بين أعضاء مجلس الشيوخ المطالبين باستقالة «ترامب»

أمريكا.. تنامى الدعوات بين أعضاء مجلس الشيوخ المطالبين باستقالة «ترامب»
0

تواصل – سامر محمد:

سلطت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية الضوء على تنامي الدعوات المطالبة باستقالة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من منصبه في ظل الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش الجنسي قبل انتخابه.

وأشار موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي إلى أن السيناتور الديمقراطي “بيرني ساندرز” تحدث عن اعتقاده بأن “ترامب” ينبغي عليه أن يدرس فكرة التنحي والاستقالة من منصبه في ظل الادعاءات الموجهة إليه بسوء السلوك الجنسي.

ولفت “ساندرز” إلى أن السيناتور الديمقراطي “آل فرانكين” استقال بعدما اتهمته عدة نساء بالتحرش بهن جنسيا، وبالتالي على “ترامب” المتهم من كثير من النساء بالتحرش بهن أن يدرس القيام بنفس الشيء.

وذكر الموقع أن “ساندرز” انضم إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الذين دعوا “ترامب” للاستقالة على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فضلا عن اعترافه في أحد المقاطع الصوتية من قبل بتحرشه بالنساء دون إذنهن.

وتحدث الموقع عن أن السيناتور “كوري بوكر” و”جيف ميركلي” طالبا أيضا “ترامب” بالاستقالة، لأن لديه سجل فيه أكثر من 17 امرأة فيما يتعلق بالتحرش.

وأضاف أن “ترامب” لم يشر مطلقا إلى استعداده للتخلي عن منصبه قبل نهاية فترته الرئاسية الأولى، بل إنه يخطط لإعادة انتخابه بعد انتهائها.

وعلى الرغم من أن 58 ديمقراطيا في الكونجرس صوتوا لصالح إقالة “ترامب”، إلا أن قيادة الحزب وكثير من أعضاء مجلس الشيوخ مثل “ساندرز” تجنبوا بشكل كبير تلك القضية، وأعلن “ساندرز” عن أنه غير مستعد بعد لدعم فكرة إقالة “ترامب” عبر التصويت في الكابيتول هيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«واشنطن بوست» تكشف دوافع «ترامب» وراء نقل سفارة واشنطن إلى القدس

«واشنطن بوست» تكشف دوافع «ترامب» وراء نقل سفارة واشنطن إلى القدس

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: متهمات «ترامب» بالتحرش يجب الاستماع لأصواتهن

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: متهمات «ترامب» بالتحرش يجب الاستماع لأصواتهن

امرأة حاولت التخلص من الحشرات فأحرقت منزلها بالكامل

امرأة حاولت التخلص من الحشرات فأحرقت منزلها بالكامل

حرائق كاليفورنيا تطارد الأمريكيين في منازلهم وتجلي 200 ألف شخص (فيديو)

حرائق كاليفورنيا تطارد الأمريكيين في منازلهم وتجلي 200 ألف شخص (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>