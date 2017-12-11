جامعة المؤسس: الإسعاف لم يتأخر عن «أستاذة الاقتصاد».. ووفاتها طبيعية

تواصل – فريق التحرير:

نفت جامعة الملك عبدالعزيز ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أكاديمية بسبب تأخر وصول الإسعاف.

وأوضحت الجامعة، في بيان، الأحد، أن الدكتورة نسرين البنوي – رحمها الله – أثناء إلقائها كلمة في حفلة تكريمها بكلية الاقتصاد والإدارة يوم الخميس

1439/3/19هـ، في إحدى القاعات بالدور الثالث في الكلية، طلبت التوقف عن الكلام، وفقدت الوعي بشكل كامل، وتعرضت لحالة إغماء نتيجة نزيف حاد في المخ، وتم طلب المساعدة الطبية ومباشرة الحالة من قبل الفريق الطبي النسائي بشطر الطالبات، الذي قام بكل الخطوات الطبية اللازمة.

وأضاف البيان أنه في هذا الأثناء تم استدعاء ٣ مسعفين باشروا الحالة في وقت قياسي، ونقلت الحالة بواسطة نقالة محمولة إلى سيارة الإسعاف، لأن مساحة المصاعد لا تسمح بدخول السرير الطبي.

ونفت الجامعة أن الوفاة نتيجة لانقطاع خدمات التكييف، أو تعطل المصاعد، أو تأخر الاستجابة والخدمات الإسعافية وعدم السماح للمسعفين بالدخول، مشيرة إلى أن تلك روايات لا تمت للحقيقة بصلة، وجميع التقارير وتوقيت طلب الخدمة الإسعافية والبلاغ عن الحالة مثبتة لدى عدة قطاعات.

وأهابت الجامعة باستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية والصحيحة، وعدم تداول شائعات لا واقع لها، مؤكدة حرصها على سلامة جميع منسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة وزميلاتها وطالباتها في كلية الاقتصاد والإدارة.