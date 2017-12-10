الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

خادم الحرمين يداعب طفلاً صغيراً ويقدم له الحلوى

خادم الحرمين يداعب طفلاً صغيراً ويقدم له الحلوى

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

امرأة حاولت التخلص من الحشرات فأحرقت منزلها بالكامل

امرأة حاولت التخلص من الحشرات فأحرقت منزلها بالكامل
0

تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية: إن امرأة من ولاية أوهايو استخدمت بنجاح الكحول للتخلص من حشرة “البق” في منزلها، لكنها أحرقت في سبيل ذلك منزلها بالكامل خلال تلك العملية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تسببت بفعلتها في تشريد 10 أشخاص أصبحوا الآن دون مأوى بعد أن أتى الحريق على المنزل بالكامل وبلغت الخسائر نحو 250 ألف دولار.

ولفتت “نيويورك بوست” إلى أن الحريق هو الثاني من نوعه في تلك المنطقة، حيث اندلع حريق قبل أسابيع جراء محاولة السكان قتل “البق” بالكحول والنار.

وذكرت أن طفلا يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما تسبب الشهر الماضي في تشريد 8 من جيرانه خلال محاربته للحشرات، وتسبب تكرار الحوادث في طلب السلطات من السكان استئجار محترفين لمحاربة تلك الحشرات مستقبلا.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حرائق كاليفورنيا تطارد الأمريكيين في منازلهم وتجلي 200 ألف شخص (فيديو)

حرائق كاليفورنيا تطارد الأمريكيين في منازلهم وتجلي 200 ألف شخص (فيديو)

شاهد.. احتراق ودمار أحد أبرز معالم الصين

شاهد.. احتراق ودمار أحد أبرز معالم الصين

أمريكا حائرة في كيفية تنفيذ أحكام الإعدام.. والبشر باتوا «حقل تجارب»

أمريكا حائرة في كيفية تنفيذ أحكام الإعدام.. والبشر باتوا «حقل تجارب»

شرطي أمريكي يقتل رجلاً أعزل بدم بارد.. والقضاء يبرئه (فيديو)

شرطي أمريكي يقتل رجلاً أعزل بدم بارد.. والقضاء يبرئه (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>