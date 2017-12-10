امرأة حاولت التخلص من الحشرات فأحرقت منزلها بالكامل

تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية: إن امرأة من ولاية أوهايو استخدمت بنجاح الكحول للتخلص من حشرة “البق” في منزلها، لكنها أحرقت في سبيل ذلك منزلها بالكامل خلال تلك العملية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تسببت بفعلتها في تشريد 10 أشخاص أصبحوا الآن دون مأوى بعد أن أتى الحريق على المنزل بالكامل وبلغت الخسائر نحو 250 ألف دولار.

ولفتت “نيويورك بوست” إلى أن الحريق هو الثاني من نوعه في تلك المنطقة، حيث اندلع حريق قبل أسابيع جراء محاولة السكان قتل “البق” بالكحول والنار.

وذكرت أن طفلا يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما تسبب الشهر الماضي في تشريد 8 من جيرانه خلال محاربته للحشرات، وتسبب تكرار الحوادث في طلب السلطات من السكان استئجار محترفين لمحاربة تلك الحشرات مستقبلا.