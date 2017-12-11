بالفيديو.. ملابس أطفال مستوردة تباع بالمملكة مصنوعة من مواد سامة

تواصل – فريق التحرير:
كشف تقرير لقناة الإخبارية عن ظهور ملابس شتوية للأطفال مستوردة من الخارج وتباع في أسواق المملكة، تحتوي على مادتي الزرنيخ والرصاص السامتين.
وأوضح التقرير أن هاتين المادتين تؤثران بشكل خطير على الجلد، مؤكدا أن ما حدث جريمة اقتصادية ومجتمعية، وغش تجاري.
وكانت وزارة التجارة، بالتعاون مع قطاع الجمارك، قد أعلنت عن ضبط سلع مغشوشة تشمل ملابس وألعاب أطفال، قدرت قيمتها بأكثر من 3 مليارات ريال، مبينة أنها قامت بسحب السلع من الأسواق.
وأوضحت الجهات المختصة أن العقوبات على مثل هذه الجرائم تتضمن السجن لمدة عامين، والغرامة والتي قد تصل إلى مليون ريال.
و ماهو المطلوب من المستهلك المسكين الذي لا يعرف هذه البضائع السامة ؟!!! أيحضر معه أثناء التسوق أجهزة فحص لتحليل كل قطعة يريد شراءها ؟! وأين دور وزارة التجارة قبل دخول هذة البضائع إلى الأسواق ، كثيراً ما نسمع عن سحب البضائع المخالفة من الأسواق بعد أن تصل للعديد من المستهلكين ، أليس هناك مراحل فحص تمر بها البضائع قبل دخولها للأسواق ؟!!!!