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سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: متهمات «ترامب» بالتحرش يجب الاستماع لأصواتهن
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تواصل- سامر محمد:

قالت عضوة بارزة في إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”: إن النساء اللائي يتهمن الرئيس بالتحرش أو الاعتداء الجنسي ينبغي أن يسمع لهن.

وظهرت “نيكي هالي” سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة في لقاء مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية في نهاية أسبوع شهد استقالة اثنين من الديمقراطيين وجمهوري واحد من الكونجرس ومجلس الشيوخ على خلفية اتهامهم بسوء السلوك الجنسي، بحسب ما أوردت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وفي سؤال وجهته الشبكة عن وضع القائمة الطويلة من النساء اللائي اتهمن “ترامب” باتهامات مشابهة كالتي قادت لاستقالة أعضاء من الكونجرس والشيوخ، أكدت على أن النساء اللائي يتهمن أي شخص ينبغي أن يسمع لهن وأن يتم التعامل مع قضاياهن.

وعبرت “هالي” عن فخرها بالنساء اللائي كشفن على الملأ عددا من الشخصيات في الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا التحرش، مضيفة أنها فخورة بقوتهن وشجاعتهن.

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