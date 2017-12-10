وزير الإعلام: المملكة تدعم قضية فلسطين بصمت والآخرون «منشغلون بالمزايدة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

خادم الحرمين يداعب طفلاً صغيراً ويقدم له الحلوى

خادم الحرمين يداعب طفلاً صغيراً ويقدم له الحلوى

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

وزير الإعلام: المملكة تدعم قضية فلسطين بصمت والآخرون «منشغلون بالمزايدة»

وزير الإعلام: المملكة تدعم قضية فلسطين بصمت والآخرون «منشغلون بالمزايدة»
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت على مر العصور، مُنْذُ عهد الملك المؤسس، وأنها لم تتأخر في القول أو الفعل، مُشَدّداً أن حق الشعب الفلسطيني في القدس ثابت لا تزيده الأيام إلا رسوخاً.

وَشَدَّد العواد في كلمته خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة على أن التاريخ يشهد بما قدمته المملكة لفلسطين والشعب الفلسطيني، فقد دعمت المملكة القضية الفلسطينية ولا تزال تدعمها، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني دَائِمَاً، فيما ينشغل الآخرون بالمزايدة والمتاجرة بقضية القدس التي كشفت عن وجههم الحقيقي، تعمل المملكة بصمت لنصرة قضية القدس التي آمنت بها باعتبارها قضية المسلمين الأولى في جميع المحافل الدَّوْلِيَّة.

وأَضَافَ: “القدس في قلب الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي، وهي قضية راسخة في سياسة المملكة العَرَبِيّة السعودية، ولا يمكن أن يكون هناك سلام عادل وشامل في المنطقة إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفي كل منعطفات الأزمات الفلسطينية يتداعى السعوديون –  قيادة وشعباً – لمساعدة إخوانهم الفلسطينيين دون منة أو مزايدة، تلك استحقاقات العروبة والإسلام”.

وانتقد العواد المتاجرين بالقضية، مُشَدّداً على أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وستظل دَائِمَاً قضية العرب الأولى، مضيفاً: أقول لإيران وغيرها كفى متاجرة بقضية فلسطين القريبة من قلب كل عَرَبِيّ، ولا نريد أن يزايد علينا أحد في هذا الشأن.

ودعا العواد «الإعلام العَرَبِيّ على القيام بِدَوْرِهِ في إبراز حقوق الشعب الفلسطيني، لئلا تترك هذه القضية تضيع بين المتاجرين بها؛ لِأنَّ العرب أولى بقضية فلسطين، وهم الأقدر في التعبير عنها سياسياً، وإعلامياً، سواء في الداخل أو الخارج».

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالأرقام.. «الإحصاء» تكشف نسبة المتملكين والمؤجرين لمساكن بالمملكة

بالأرقام.. «الإحصاء» تكشف نسبة المتملكين والمؤجرين لمساكن بالمملكة

شاهد.. أول عملية طعن بالقدس بعد قرار «ترامب»

شاهد.. أول عملية طعن بالقدس بعد قرار «ترامب»

فلسطين.. سكان «بيت لحم» ينتقمون من «ترامب» على طريقتهم الخاصة (فيديو)

فلسطين.. سكان «بيت لحم» ينتقمون من «ترامب» على طريقتهم الخاصة (فيديو)

متظاهرون لبنانيون يهاجمون السفارة الأمريكية في بيروت (فيديو)

متظاهرون لبنانيون يهاجمون السفارة الأمريكية في بيروت (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>