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أمانة الشرقية تبدأ تفعيل نظامي الفرز الإلكتروني والكروكي للأراضي

أمانة الشرقية تبدأ تفعيل نظامي الفرز الإلكتروني والكروكي للأراضي
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، ممثلة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، تفعيل نظامي الفرز الإِلِكْتُرُونِيّ والكروكي المساحي للأراضي.

وقال وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع، المهندس مازن بن عادل بخرجي، إن نظام الكروكي المساحي الإِلِكْتُرُونِيّ يتيح للمستفيد خدمة إِصْدَار كروكي مساحي لأراضٍ مخططة، أو غير مخططة إِلِكْتُرُونِيّاً.

وأَضَافَ بخرجي، وَفْقَاً لـ”عكاظ”، أن إِجْرَاءَات الطلب لا تتطلب وَقْتَاً طَوِيلاً، وهي خدمة متاحة للأَفْرَاد ولقطاع الأَعْمَال والجهات الحُكُومِيّة.

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