حرائق كاليفورنيا تطارد الأمريكيين في منازلهم وتجلي 200 ألف شخص (فيديو)

تواصل – سامر محمد:

قَالَتْ صَحِيفَة “يو إس أيه توداي” الأمريكية: إن الرياح تَسَبَّبَت مُجَدّدَاً في زيادة نشاط النيران المشتعلة في أنحاء من ولاية كاليفورنيا الجنوبية؛ وَهُوَ مَا دَفَعَ السلطات الأمريكية لإجلاء المزيد ومطالبة آخرين بالاسْتِعْدَاد للإجلاء.

وأشارت إلى أن الحرائق المشتعلة مُنْذُ أَيَّام دمرت حتى الآن المئات من المباني، وأجبرت نحو 200 ألف شخص على النزوح من منازلهم.

ولفتت صَحِيفَة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية إلى أن الحرائق تحاصر بعض البلدات، بعد احتراق 170 ألف هكتار وخروج النيران عن السيطرة.

وتحدثت عن أن المسؤولين يشيرون إلى أن نحو 85 ألفاً في ولاية كاليفورنيا الجنوبية باتوا بدون كهرباء؛ جَرَّاء اتساع نطاق الحرائق المنتشرة في 6 أمَاكِن بالولاية والتي يتعامل معها حَالِيَّاً 8500 رجل إطفاء، وسط تقديرات بأن تكاليف مكافحة الحرائق تصل إلى 25 مليون دولار.