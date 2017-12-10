«وطن بلا مخالف» بعد 26 يوماً.. ضبط 181 ألفاً من جنسيات مختلفة

تواصل – فريق التحرير:

بعد نحو 26 يوماً من انطلاق حملة “وطن بلا مخالف”، أعلنت وزارة الدَّاخِلِيَّة، اليوم الأحَد، أن عدد المضبوطين بلغ 181 ألف مخالف.

وبلغ إِجْمَالي المخالفین الذين ضبطوا خلال الحملات 181060 مخالفاً، منھم 101586 مخالفاً لنظام الإِقَامَة، و52835 مخالفاً لنظام العمل، و26639 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

فیما بلغ إِجْمَالي المضبوطین خلال محاولتھم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 2073 شخصاً، 78% منھم يمنیو الجنسیة، و21% إثیوبیو الجنسیة، و1% جنسیات أُخْرَى، فیما تم ترحيل 2029 منھم، فیما تم ضبط 42 شَخْصَاً لمحاولتھم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وكشفت الإحصائیات الرسمیة أن المتورطین في نقل وإيواء المخالفین ممن ضبطوا بلغ عددھم 430 شخصاً، بینھم 75 مواطناً، أوقفوا واستُكملت الإِجْرَاءَات النظامیة بحق 51 منھم وَتَمَّ إخلاء سبیلھم، وتستكمل الجهات المختصة تنفیذ الأنظمة بحق بقیة الموقوفین وعددھم 24 سعودياً.

كما خضع 15154 وافداً مخالفاً لإِجْرَاءَات تنفیذ الأنظمة، منھم 13395 رجلاً، و1759 امْرَأَة، فیما أَوْقَعَت العقوبات الفورية بحق 21711 مخالفاً، وأُحیل 22608 مخالفین لبعثاتھم الدبلوماسیة للحصول على وثائق سفر، و24572 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرھم، فیما تم ترحيل 34697 مخالفاً.